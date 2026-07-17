У варшавському аеропорту Шопена виявили валізу з 20 екзотичними папугами

17 июля 2026, 12:15

Під час митного контролю в аеропорту Шопена у багажі одного з пасажирів знайшли 20 живих екзотичних птахів.

Контрабандист ввів папугам заспокійливе, щоб вони поводилися тихо та не видавали звуків під час перельоту. При огляді ветеринари діагностували у більшості птахів травми та зламане пір'я, а одного папугу врятувати так і не вдалося. Усіх вцілілих пернатих передали до Центрального притулку для тварин.Усі виявлені види перебувають під захистом Вашингтонської конвенції (CITES) та законодавства ЄС. За незаконне ввезення таких тварин без дозвільних документів у Польщі загрожує до 5 років позбавлення волі, а за жорстоке поводження з ними — ще до 3 років ув'язнення.