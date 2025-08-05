Нові сканери в аеропорту Шопена у Варшаві – великі зміни для пасажирів

5 августа 2025, 16:15

Пасажири, які вилітають з аеропорту Шопена, незабаром зможуть забути про стреси під час контролю.

Вже після літнього сезону 2025 року почнеться встановлення нових томографічних сканерів, які замінять старе обладнання.

Що зміниться:

Більше не потрібно буде діставати ноутбуки та рідини з ручної поклажі, можна провозити рідини об'ємом понад 100 мл, а контроль проходитиме швидше і комфортніше.



Аеропорт закуповує 15 найновіших сканерів, аналогічних тим, що вже використовуються у 21 країні ЄС. Вони створюють 3D-модель багажу і виявляють загрози без необхідності розкривати його.