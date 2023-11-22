Солодка добірка кавових лікерів

22 ноября 2023, 15:15

Перші кавові лікери з'явилися кілька століть тому, але популярність вони набули лише у 20 столітті. Це було пов'язано насамперед із коктейльною культурою, яка тоді набирала свої оберти. На той час багато виробників спиртних напоїв замислилися над створенням кавових лікерів, тому що кава часто була інгредієнтом для коктейлів. Так виник новий сегмент алкогольних напоїв. Сьогодні все більше виробників кавових лікерів наголошують на регіональне походження кавових зерен, підкреслюючи індивідуальність своїх напоїв.

Кавовий лікер Molly's є одним із найпопулярніших напоїв у своїй категорії. У його виробництві використовують добірні зерна ямайської кави та солодкі спеції, у тому числі і ваніль. Алкогольною основою для лікеру є витриманий ром, що додає напою додаткові нотки тростинного цукру. У насиченому ароматі та смаку лікеру переважають кавові та карамельні відтінки. Для того, щоб скуштувати напій, достатньо замовити лікер Mollys на Маудау.

Продовжимо лікером, який вже став класикою барної культури. Незважаючи на те, що деякі можуть вважати його надто солодким, Kahlua чудово себе зарекомендував у світі коктейлів. Багато рецептів коктейлів були створені на основі саме цього кавового лікеру. Kahlua виготовлений на основі рому, тому в ньому відчуваються нотки тростинного цукру та ванілі, які ром надає лікерам.

Цей густий бархатистий кавовий напій створений виробником класичного лікеру Galliano. У його ароматі та смаку відчуваються нотки кави темного обсмажування з гірко-солодким відтінком, а також ледь чутні відтінки темних ягід (ожини, чорної смородини). Він чудово підійде у якості діжестиву і стане чудовою основою для коктейлів. Великий вибір кавових лікерів Galliano Ristretto представлений на сайті maudau.com.ua.

Компанія Sheridans вже більше століття створює лікери з натуральних інгредієнтів. Кавовий лікер виробляють із добірної кави та зернового спирту високої якості з додаванням цукрового сиропу. В ароматі та смаку напою відчуваються нотки свіжозвареної кави та солодких вершків. Такий лікер можна використовувати як для приготування коктейлів, так і вживати у чистому вигляді.

Бренд Mozart відомий своїми лікерами преміум-класу вже не перше десятиліття. Для виробництва лікерів компанія використовує лише натуральні рослинні та фруктові компоненти. У складі лікеру Mozart Chocolate Cream Coffee, крім добірної арабської кави, зібрані карамель, вершки та шоколад. Лікер має яскравий кавовий аромат та смак з фруктовими відтінками. Який би з цих лікерів ви не обрали, ви гарантовано будете задоволені приємним солодким ароматом та ніжним смаком. Якщо ви тільки починаєте знайомство з цим класом алкоголю, краще обрати одного з представників рейтингу, щоб відчути глибину та багатогранність цього різновиду алкогольних напоїв.