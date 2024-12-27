Вчені прогнозують виверження мегавулкану

27 декабря 2024, 8:15

Земля має 1 шанс з 6 на те, що в цьому столітті відбудеться потужне виверження вулкану, попереджають вчені, і «людство не має плану, як з цим боротися».



Така подія, за словами професора кліматології доктора Маркуса Штоффеля, може спричинити «кліматичний хаос», подібний до виверження індонезійського вулкану Тамбора в 1815 році.

Це виверження викинуло в атмосферу 24 кубічні милі газів, пилу та породи, що призвело до різкого падіння глобальної температури.Внаслідок неврожаю виник голод, що призвів до збільшення захворювань і загибелі десятків тисяч людей.Мегавулкан 21-го століття може спричинити нові руйнування, посилюючи наслідки, вже викликані залежністю людства від викопного палива, на відміну від «року без літа» після виверження Тамбори.