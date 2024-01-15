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15 января 2024, 15:15
В Ісландії почалося виверження вулкана недалеко від містечка Гріндавік
Досі не зрозуміло, звідки саме виходить лава, але вона вже наближається до житлових будинків.
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