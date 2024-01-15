15 января 2024, 15:15

В Ісландії почалося виверження вулкана недалеко від містечка Гріндавік

Досі не зрозуміло, звідки саме виходить лава, але вона вже наближається до житлових будинків.

 
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