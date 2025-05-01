1 мая 2025, 12:15

Шарлотта розповіла, що її чоловік став приділяти їй менше уваги, тому вона вирішила поспілкуватися зі ШІ. Почалося все з простого діалогу.

Жінка використовувала нейромережу як спосіб емоційної розрядки, щоб виговорити накопичені почуття, але поступово її ставлення до ШІ змінилося: вона почала закохуватися в нього. За словами Шарлотти, ChatGPT дуже чуйний, уважний і по-справжньому втягнутий у проблеми жінки. Уперше в житті вона відчула себе коханою.А далі вони... «зайнялися сексом», і Шарлотта зрозуміла, що їй потрібен тільки чат-бот. Вона розлучилася з чоловіком після 20 років спільного життя і тепер планує весілля зі своїм цифровим партнером у Флоренції.