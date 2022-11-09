UFO Basic 1800

Компактна модель нашого ІЧ-обігрівача, що може бути використана для обігріву приміщень усіх типів - житлових та не житлових, ангарних, веранд та ін.
Розраховано на площу до 22 квадратних метрів включно
Особливості:
термостат
потужність - 1800 Вт
можливість встановлення – на стіну/підлогу (встановлення на телескопічну ніжку UFO)
захисна решітка на передній панелі обігрівача
передача тепла протягом 30 секунд
підтримка постійної температури
ступінь вологозахисту - IP 44
габарити - 19х86х9 см
гарантія - 24 місяців
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