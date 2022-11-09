UFO Basic 1800

9 ноября 2022, 10:01

Компактна модель нашого ІЧ-обігрівача, що може бути використана для обігріву приміщень усіх типів - житлових та не житлових, ангарних, веранд та ін.

Розраховано на площу до 22 квадратних метрів включно

Особливості:

термостат

потужність - 1800 Вт

можливість встановлення – на стіну/підлогу (встановлення на телескопічну ніжку UFO)

захисна решітка на передній панелі обігрівача

передача тепла протягом 30 секунд

підтримка постійної температури

ступінь вологозахисту - IP 44

габарити - 19х86х9 см

гарантія - 24 місяців

Придбати пристрій можна в нашому фірмовому інтернет-магазині - https://ufoshop.net.ua з безкоштовною доставкою по всій країні та додатковою знижкою у випадку оплати карткою.



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