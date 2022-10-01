Інфрачервоний обігрівач UFO ECO Mini 1500 за доступною ціною в "Епіцентр"

1 октября 2022, 11:35

Чудове рішення для обігріву невеликих приміщень - компактний та абсолютно безпечний інфрачервоний обігрівач ECO Mini 1500 з 3 режимами потужності, захистом від бризг та датчиком відключення при перекиданні.

Дана модель безшумна та не спалює кисень. Ви легко налаштовуєте саме ту потужність, яка є максимально комфортною для вас.Рекомендована площа обігріву - до 17 кв.м.Основні характеристики:

потужність - 500Вт/1000Вт/1500Вт;

тип монтажу/встановлення - підлоговий;

захисна решітка на передній панелі обігрівача;

ресурс лампи - 6000 годин;

датчик відключення при падінні;

вага - 1,15 кг;

гарантія - 24 місяці.

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