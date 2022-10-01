UFO ECO Mini 1500

Компактний та абсолютно безпечний інфрачервоний обігрівач, що в холодну пору року стане незамінним помічником вдома, офісі, на дачі та багатьох ін. місцях.
Рекомендована площа - до 17 кв.м.
Основні характеристики:
потужність - 1500 Вт;
тип монтажу/встановлення - підлоговий;
кількість ступенів нагріву - 3;
захисна решітка на передній панелі обігрівача;
ресурс лампи - 6000 годин;
датчик відключення при падінні;
вага - 1,15 кг;
гарантія - 24 місяці.
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