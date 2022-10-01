UFO ECO Mini 1500

1 октября 2022, 8:10

Компактний та абсолютно безпечний інфрачервоний обігрівач, що в холодну пору року стане незамінним помічником вдома, офісі, на дачі та багатьох ін. місцях.

Рекомендована площа - до 17 кв.м.

Основні характеристики:

потужність - 1500 Вт;

тип монтажу/встановлення - підлоговий;

кількість ступенів нагріву - 3;

захисна решітка на передній панелі обігрівача;

ресурс лампи - 6000 годин;

датчик відключення при падінні;

вага - 1,15 кг;

гарантія - 24 місяці.

Придбати пристрій можна в нашому фірмовому інтернет-магазині https://ufoshop.net.ua з безкоштовною доставкою по всій країні та додатковою знижкою у випадку оплати карткою.



Більше новин від UFO - https://www.facebook.com/ufocompany та https://www.instagram.com/ufo_ukraine.