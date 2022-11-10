Популярний портативний ECO Mini 1500 в доступності на Розетка

10 ноября 2022, 20:46

Наш найкомпактніший ІЧ-обігрівач ECO Mini 1500 можна придбати на сайті Розетка (http://surl.li/dgkqj).

Увага, доступна оплата частинами, безкоштовна доставка до пунктів самовивозу, сервіс продовження гарантії та захист від пошкоджень.

Нагадаємо, що ECO Mini 1500 - першокласне рішення для обігріву невеликих приміщень - компактний та абсолютно безпечний інфрачервоний обігрівач ECO Mini 1500 з трьома (3⃣) режимами потужності, захистом від бризг та датчиком відключення при перекиданні.

Дана модель безшумна та не спалює кисень. Ви легко налаштовуєте саме ту потужність, яка є максимально комфортною для вас.

Рекомендована площа обігріву - до 17 кв.м.

Характеристики:

потужність - 500Вт/1000Вт/1500Вт;

тип монтажу/встановлення - підлоговий;

захисна решітка на передній панелі обігрівача;

ресурс лампи - 6000 годин;

датчик відключення при падінні;

вага - 1,15 кг;

гарантія - 24 місяці.



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