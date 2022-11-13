Популярний портативний ECO Mini 1500 в доступності у Комфі

Наш найкомпактніший ІЧ-обігрівач ECO Mini 1500 можна придбати у мережі Комфі (http://surl.li/dceuy).
Увага! Для зручності покупця Комфі пропонує послугу оплати частинами, пільгове кредитування, а також безкоштовну доставку до пунктів самовивозу та ☑сервіс продовження гарантії.
Нагадаємо, що ECO Mini 1500 - першокласне рішення для обігріву невеликих приміщень – до 17 кв.м.
Дана модель безшумна та не спалює кисень. Ви легко налаштовуєте саме ту потужність, яка є максимально комфортною для вас.
Характеристики:
потужність - 500Вт/1000Вт/1500Вт;
тип монтажу/встановлення - підлоговий;
датчик відключення при падінні;
гарантія - 24 місяці.
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