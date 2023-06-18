ColorWay Nightlight - інтелектуальний сенсорний нічник

Цей нічник стане незамінним помічником в дитячій кімнаті, спальні, коридорі, сходах і будь-якому іншому приміщенні.
І все завдяки автоматичному датчику освітлення, який точно визначає яскравість поточного освітлення в навколишньому середовищі та вмикає нічник самостійно, коли це необхідно.
Завдяки плавному вмиканню світла, ви забудете про неприємне засліплення. М'яке світло надасть очам відчуття комфорту, навіть в нічний час. Також, цей нічник має функцію пам'яті, тому він запам'ятовує ваші налаштування яскравості та автоматично вмикається з такою самою яскравістю наступного разу.
Наші світильники мають електронні компоненти з низьким споживанням електроенергії, всього 0.5 Вт. І, якщо нічник не загоряється протягом 5 секунд, чип автоматично переходить у режим ультра низького споживання. Економічно та екологічно!
Особливості світлодіодного світильника ColorWay Nightlight:
М'яке світло 3500, ніжне і приємне для очей.
Плавне вмикання світла, забудьте про різкі перепади яскравості.
Регулювання яскравості, налаштуйте світло на свій смак.
Автоматичний датчик освітлення, світло, коли воно потрібне.
Ультранизьке споживання енергії. Економічність, яку ви заслуговуєте.