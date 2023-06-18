ColorWay Nightlight - інтелектуальний сенсорний нічник

18 июня 2023, 22:55

Цей нічник стане незамінним помічником в дитячій кімнаті, спальні, коридорі, сходах і будь-якому іншому приміщенні.



І все завдяки автоматичному датчику освітлення, який точно визначає яскравість поточного освітлення в навколишньому середовищі та вмикає нічник самостійно, коли це необхідно.

Завдяки плавному вмиканню світла, ви забудете про неприємне засліплення. М'яке світло надасть очам відчуття комфорту, навіть в нічний час. Також, цей нічник має функцію пам'яті, тому він запам'ятовує ваші налаштування яскравості та автоматично вмикається з такою самою яскравістю наступного разу.Наші світильники мають електронні компоненти з низьким споживанням електроенергії, всього 0.5 Вт. І, якщо нічник не загоряється протягом 5 секунд, чип автоматично переходить у режим ультра низького споживання. Економічно та екологічно!Особливості світлодіодного світильника ColorWay Nightlight:М'яке світло 3500, ніжне і приємне для очей.Плавне вмикання світла, забудьте про різкі перепади яскравості.Регулювання яскравості, налаштуйте світло на свій смак.Автоматичний датчик освітлення, світло, коли воно потрібне.Ультранизьке споживання енергії. Економічність, яку ви заслуговуєте.