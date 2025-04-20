ColorWay пропонує 22,5W повербанк на 80000 мА*год за 2999 гривень

20 апреля 2025, 19:55

Український бренд ColorWay оголосив про початок продажів свого нового ТОПового повербанка - CW-PB800LPA8BK-PDD.

Новинка отримала вражаючі 80000 мА*год та може працювати на максимальній потужності 22.5W. Така потужність забезпечує швидку зарядку смартфонам та великій кількості інших мобільних пристроїв.

Акумулятор оснащений роз'ємами Type-C, Lightning, micro-USB, 5 вихідними портами (4xUSB-A, Type-C), а також двома вбудованими кабелями Lightning та Type-C довжиною 15 см. Можливість одночасно заряджати до 7 пристроїв робить цей павербанк незамінним як у повсякденному житті, так і у поїздках.

Інтегрований LED-дисплей дозволяє легко відстежувати рівень заряду.

Для безпеки користувачів пристрій має захист від перегріву, перезаряджання, глибокого розряду, перевантаження та короткого замикання.

Додатково павербанк оснащено потужним ліхтарем, який стане в нагоді під час активного відпочинку.

Ключові технічні характеристики

- ємність - 80000 мА*год;

- входи: Micro USB/Lightning: 5V⎓3A/9V⎓2A/12V⎓1.5A; Type-C in/out: 5V⎓3A/9V⎓2A/12V⎓1.5A;

- виходи: USB A (1,2,4): 5V⎓2.1A; USB A (3): 5V⎓4.5A/9V⎓2A/12V⎓1.5A, 22.5W; Type-C out: 5V⎓3A/9V⎓2.22A/12V⎓1.67A, PD 20W; Cable Type-C out: 5V⎓4.5A/9V⎓2A/12V⎓1.5A, 22.5W; Cable Lightning: 5V⎓2.1A, 10W; Total Max 22.5W;

-протоколи заряджання: QC2.0, QC3.0, QC4+, PD3.0 PPS, DCP, AFC, FCP, SCP, SFCP, MTK-PE+2.0.

Рекомендована роздрібна вартість новинки – 2999 гривень.