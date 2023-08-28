ColorWay CW-PB600LPA5BK-PDD - 65Вт повербанк ємністю 60 000 мА/год

28 августа 2023, 11:48

Український бренд ColorWay анонсував свій флагманський повербанк - ColorWay CW-PB600LPA5BK-PDD.



Високоємна та функціональна новинка отримала високоякісний літій-полімерний акумулятором 60000 мА/год, що робить його ідеальним рішенням великого резервного джерела живлення для заряджання не тільки мобільних пристроїв, але й ноутбуків по Type-C до 65Вт.

Окремо відзначена підтримка практично всіх сучасних протоколів швидкої зарядки: Power Delivery 3.0, Quick Charge 2.0&3.0&4.0, Huawei Fast Charge, Huawei Super Charge, Samsung Fast Charge, Apple Fast Charge, VOOC/DASH/WARP, MTK-PE+ 2.0.



Можливість швидкого заряджання самого Powerbank по Type-C (до 60Вт) – що дозволяє у кілька разів скоротити час заряджання УМБ!

Новинка отримала світлодіодний дисплей, завдяки якому Ви зможете контролювати рівень заряду, а крім того, два вбудовані світлодіодні ліхтарики, як резервне джерело освітлення.



Акумуляторна батарея: Li Polymer 60000 mAh/3.7V/222Wh;

Вхід: Type-C in/out: 5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓3A;

Вихід: USB 1: 4.5V⎓5A/5V⎓4.5A/9V⎓2A/12V⎓1.5A, USB 2/3/4: 5V⎓3A, Type-C in/out: 5V⎓3A/9V⎓3A/ 12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓3.25A., PD 65W;

Максимальна вихідна потужність: Type-C+USB1 65W+22.5W, Type-C+USB2+USB3+USB4 65W+15W;

Протоколи заряджання: QC2.0, QC3.0, QC4.0, PD3.0, DCP, AFC, FCP, SCP, VOOC/DASH/WARP, MTK-PE+2.0;

Додаткові функції: Вбудований світлодіодний ліхтарик на 2 світлодіоди;

Захист та безпека: Перегрів, перезаряд, глибокий розряд, навантаження, коротке замикання;

Індикація: Світлодіодний дисплей (0-100%);

Розмір: 178x85x66 мм;

Вага: 1356±5g.

На цей час новинка вже доступна у продажу по рекомендованій ціні 3699 гривень.