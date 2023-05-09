ColorWay USB - MicroUSB spiral - якісний кабель micro-USB у формі спіралі

9 мая 2023, 9:15

ColorWay анонсувала свій новий кабель ColorWay USB - MicroUSB spiral довжиною 1 метр.



Завдяки продуманому дизайну у формі спіралі, кабель ідеально підходить для використання в автомобіліта не займає багато місця. Обтягнутий нейлоновим покриттям, цей кабель забезпечує надійний захист та перешкоджає заламуванню кабелю, що робить його більш зносостійким.