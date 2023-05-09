ColorWay USB - MicroUSB spiral - якісний кабель micro-USB у формі спіралі

ColorWay анонсувала свій новий кабель ColorWay USB - MicroUSB spiral довжиною 1 метр.
Завдяки продуманому дизайну у формі спіралі, кабель ідеально підходить для використання в автомобіліта не займає багато місця. Обтягнутий нейлоновим покриттям, цей кабель забезпечує надійний захист та перешкоджає заламуванню кабелю, що робить його більш зносостійким.
Кабель ColorWay також дозволяє швидку зарядку та передачу даних завдяки підтримці швидкості зарядки до 2.4A. Забудьте про те, що ваш пристрій не заряджається вчасно або передача даних займає вічність.
Крім того, він пропонується за привабливою ціною 279 гривень!
Ви можете придбати його зараз в нашому інтернет-магазині за посиланням: https://colorway.com/uk_UA/cable/product/CW-CBUM051-BK