РФ тестує оптоволоконні катушки для БпЛА

21 августа 2025, 13:45

Російські розробники заявили про створення оптоволоконної катушки довжиною 50 км для використання з безпілотними літальними апаратами.



За задумом, це дозволить організувати стійкий канал управління та передачі даних навіть у зонах інтенсивної роботи систем радіоелектронної боротьби, де звичайні радіоканали стають неефективними.

Технологія передбачає підключення дрона до наземної станції за допомогою розмотуваного оптоволоконного кабелю, що прокладається під час польоту. Це дає низку переваг: сигнал стає повністю захищеним від перехоплення, канал управління не залежить від глушіння, а точність передачі координат і відеопотоку підвищується. Заявлена довжина у 50 км дозволяє дрону виконувати завдання глибокої розвідки та наведення навіть у зоні активного РЕБ.Втім, технологія має суттєві обмеження.По-перше, оптоволоконна катушка додає дрону ваги, що зменшує тривалість польоту та корисне навантаження.По-друге, кабель стає вразливим до механічних пошкоджень у складному рельєфі або міській забудові.По-третє, такі рішення ефективні лише для середньошвидкісних БпЛА на висотах до кількох сотень метрів — для маневрених FPV-дронів або баражуючих боєприпасів система фактично непридатна.Cпроби РФ інтегрувати великі оптоволоконні катушки на дрони демонструють прагнення знайти асиметричну відповідь на перевагу українських систем РЕБ. Це може забезпечити точкову ефективність для розвідки або наведення високоточних боєприпасів на відстанях до 50 км, але технологія навряд чи стане масовою через обмеження у вазі, маневреності та складності логістики. Це радше експериментальний напрямок, ніж готове рішення для фронтового застосування.