В Украине начато серийное производство 30-километровых оптоволоконных катушек

5 мая 2025, 16:45

Новые катушки на 25 и 30 км успешно прошли внутренние испытания и уже серийно производятся. А к началу мая запланированы испытания для кодификации изделия и допуска к применению в ВСУ.

В компании-производителе отмечают, что производство и намотка всех катушек полностью локализованы в Украине, закупается только сырье.Это позволяет контролировать качество изделия на всех этапах изготовления и значительно снизить количество обрывов при использовании бойцами на передовой.Предполагается, что темпы производства составят 1000 единиц в месяц.