KNDS представив останнє досягнення у галузі бронетанкової техніки

18 июня 2024, 10:45

Ця високотехнологічна машина, що знаходиться в стадії розробки, є новою віхою в можливостях сучасної бронетехніки.

Ключовою особливістю танка є інтеграція дистанційно керованої гарматної вежею ARX 30 калібру 30×113 мм, спеціально розробленої для боротьби з безпілотними літальними апаратами (БПЛА). При цьому гармата дозволяє використовувати неконтактні підривники.Що стосується виживання, то танк забезпечує комплексний захист свого екіпажу завдяки модульній системі бронювання, а також систему активного захисту та систему фільтрації CBRN (Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear), яка забезпечує безпеку екіпажу у ворожому оточенні.