Производитель танков Leopard создал филиал в Украине

4 октября 2024, 9:45

Франко-немецкая оборонная группа KNDS сообщила, что открыла дочернее предприятие в Киеве.

Под названием KNDS Ukraine LLC она будет поддерживать сотрудничество между украинскими государственными учреждениями, украинской военной промышленностью и KNDS.Целью создания KNDS Ukraine является, среди прочего, предоставление украинской промышленности возможности проводить работы по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту систем KNDS, среди которых основные боевые танки Leopard 1 и 2, артиллерийское орудие CAESAR, AMX10 RC, бронированная гаубица PzH 2000 и самоходный зенитный танк Gepard, что значительно повысит готовность систем к бою.В то же время KNDS и украинская промышленность намерены совместно производить 155-мм артиллерийские боеприпасы в Украине и производить запасные части с использованием передовых производственных технологий.