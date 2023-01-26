26 января 2023, 10:45

"Лёгкі танки" AMX10-RC приїдуть в ЗСУ наступного місяця

Перші бойові "лёгкі танки" бронемашини AMX10-RC будуть поставлені в Україну вже у лютому, — глава Міноборони Франції.


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