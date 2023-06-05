5 июня 2023, 10:15

Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs

Бронемашини будуть модернізовувати в Україні на спільному підприємстві, яке компанія Rheinmetall зараз створює з АТ "Українська оборонна промисловість". Далі їх будуть поставляти до ЗСУ.


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