17 июня 2024, 18:15

Гаррі Поттер у Варшаві: у кінотеатрах Multikino пройдуть покази всіх серій

Мережа кінотеатрів Multikino анонсувала спеціальний цикл показів «Культове кіно», в рамках якого щотижня показуватимуть фільми про Гаррі Поттера.


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