Російські хакери намагалися проникнути у комп’ютерні мережі Рівного

30 января 2023, 12:45

Російські хакери через вай-фай намагалися проникнути у комп’ютерні мережі багатоквартирних будинків Рівного.

Вони хотіли дистанційно підключитися до системи відеоспостереження за територією житлових комплексів, прилеглими автомобільними дорогами тощо.

Таким чином планували мати прихований канал для збору інформації про ситуацію в місті. Також агресора цікавили відомості щодо адрес проживання українських правоохоронців та можливого переміщення військової техніки, повідомляє СБУ.За оперативними даними Радіо Трек, до кібератаки причетне підконтрольне спецслужбам рф хакерське угруповання з росії, яке спеціалізується на зламах електронних систем інфраструктурних об’єктів. Спробу окупантів оперативно викрили.