Як захиститися від вторгнень в корпоративну мережу?

Вебінар від Trellix
З яким шквалом кібератак зіткнулась Україна у війну, яким чином зловмисники намагаються проникнути в мережу компаній та які рішення не дають їм цього зробити — все це та навіть більше на вебінарі "Підключаємось до мережі. Роль IPS в екосистемі XDR" в серії Trellix Cyber Month. XDR Edition!
Вже в четвер ми з вами:
1. Проаналізуємо найгучніші кібератаки на Україну.
2. Захистимо периметр та сегментуємо корпоративну мережу.
3. Змоделюємо мережеві атаки по типу DoS, Network Exploit та інші.
4. Захистимося за допомогою рішення Trellix Network Security Platform (IPS/IDS).
Дізнайтеся більше на сайті: http://bit.ly/3FeVaKK