Як захиститися від вторгнень в корпоративну мережу?

26 октября 2022, 9:32

Вебінар від Trellix



З яким шквалом кібератак зіткнулась Україна у війну, яким чином зловмисники намагаються проникнути в мережу компаній та які рішення не дають їм цього зробити — все це та навіть більше на вебінарі "Підключаємось до мережі. Роль IPS в екосистемі XDR" в серії Trellix Cyber Month. XDR Edition!

Вже в четвер ми з вами:1. Проаналізуємо найгучніші кібератаки на Україну.2. Захистимо периметр та сегментуємо корпоративну мережу.3. Змоделюємо мережеві атаки по типу DoS, Network Exploit та інші.4. Захистимося за допомогою рішення Trellix Network Security Platform (IPS/IDS).