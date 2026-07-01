На Сицилії відновив активність вулкан Етна

1 июля 2026, 8:45

На Сицилії знову активізувався вулкан Етна — найвищий діючий вулкан Європи. Вночі його схилами стікали потоки лави, а викиди зафіксували з нового жерла на висоті близько 3000 метрів.



Фахівці Національного інституту геофізики та вулканології Італії продовжують стежити за сейсмічною активністю та розвитком виверження. Наразі ситуація перебуває під контролем, загрози для населення й інфраструктури не зафіксовано.