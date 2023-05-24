24 мая 2023, 8:45

Найнебезпечніший у світі вулкан Попокатепетль активізувався у Мексиці

Близько 25 млн людей сповістили про готовність до можливої евакуації. Попіл вулкану розсіюється у кількох прилеглих містах та на високій швидкості.


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