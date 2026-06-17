Нелегальні розкопки привели до великого археологічного відкриття в Італії

17 июня 2026, 14:15

Поблизу Рима археологи виявили розкішну віллу часів Римської імперії віком майже 2000 років.

Її знайшли після затримання «чорних археологів», які проводили незаконні розкопки на державній землі.Серед найцінніших знахідок — мармурова статуя, яка, ймовірно, зображує бога Сильвана, покровителя лісів і сільського господарства.Вчені припускають, що вілла могла належати представникам римської еліти або особам із близького оточення імператорів. За попередніми оцінками, комплекс був збудований у I столітті нашої ери та занепав у III столітті.