11 декабря 2023, 12:15

Міноборони замовить 750 ББМ в українських виробників

Міноборони готує замовлення на 750 бойових броньованих машин різного типу у вітчизняних виробників, — розповів  заступник міністра оборони України.


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