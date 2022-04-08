The Times: Лондон планує надіслати Україні бронетехніку

За даними The Times, у міноборони Британії розглядають варіанти відправлення броньованих машин типу Mastiff та військових автомобілів Chakal.
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