Названо 15 найнадійніших моделей автомобілів у 2023 році

28 августа 2023, 11:45

Американський журнал Top Speed вирішив розвіяти скептицизм, оприлюднивши список найнадійніших автомобілів у світі. Список охоплює не лише 90-ті, а й 2010-ті та навіть 2020-ті роки.



Цей рейтинг, що ґрунтується здебільшого на авторитетних джерелах, таких як J.D. Power, RepairPal, Edmunds, Carsurvey та CarEdge, базується на даних про надійність. Результати виявилися наступними: