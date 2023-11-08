Варшава з 2024 року обмежить в'їзд автомобілів у центр міста

8 ноября 2023, 11:45

З 1 липня 2024 року у Варшаві запрацює Зона чистого транспорту, в яку не зможуть заїжджати автомобілі, що не відповідають екологічним нормам.

Спочатку заборона торкнеться автомобілів на бензині, що не відповідають стандарту Євро 2, та на дизелі, що не відповідають стандарту Євро 4. З часом обмеження будуть посилюватися, щоб до 2032 року в зону не змогли заїжджати 27% транспортних засобів.



Рішення прийнято для покращення якості повітря у Варшаві та відповідає екологічним зобов'язанням міста. Зона охопить більшу частину центру міста та прилеглі райони.