Український фільм "Куба & Аляска" здобув дві нагороди у Брюсселі

Український документальний фільм режисера Єгора Трояновського "Куба & Аляска" отримав дві відзнаки на Брюссельському міжнародному кінофестивалі — Приз глядацьких симпатій та Приз журі.
Стрічка розповідає про міцну дружбу парамедикинь із позивними Куба і Аляска, які працюють разом на фронті. Вони долають виклики війни, віддаляючись від минулого життя, але зберігають гумор і підтримують одна одну.
Фільм створено у ко-продукції України, Бельгії та Франції. Вже у серпні він вийде у всеукраїнський прокат.
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