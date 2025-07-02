2 июля 2025, 13:15

Український фільм "Куба & Аляска" здобув дві нагороди у Брюсселі

Український документальний фільм режисера Єгора Трояновського "Куба & Аляска" отримав дві відзнаки на Брюссельському міжнародному кінофестивалі — Приз глядацьких симпатій та Приз журі.



Стрічка розповідає про міцну дружбу парамедикинь із позивними Куба і Аляска, які працюють разом на фронті. Вони долають виклики війни, віддаляючись від минулого життя, але зберігають гумор і підтримують одна одну.



Фільм створено у ко-продукції України, Бельгії та Франції. Вже у серпні він вийде у всеукраїнський прокат.

