Масштабный сбой оставил Кубу без электричества

7 июля 2026, 12:15

Национальная электросеть Кубы вышла из строя, в результате чего без электроснабжения остались ок. 10 млн жителей острова.

Оператор энергосистемы UNE сообщил, что расследует причины общенационального отключения. По данным властей, еще до аварии почти две трети территории страны испытывали перебои с подачей электроэнергии.Куба уже несколько месяцев сталкивается с продолжительными отключениями света, которые связывают с изношенной энергетической инфраструктурой и нехваткой топлива. На фоне продолжающегося экономического кризиса масштабный сбой еще больше осложнил ситуацию для населения, которое уже длительное время страдает от регулярных веерных отключений электроэнергии.