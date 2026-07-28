В Испании отменили строительство первой промышленной фермы осьминогов

28 июля 2026, 12:45

Компания Nueva Pescanova отозвала заявку на строительство фермы в порту Лас-Пальмас на Канарах, которая бы производила 3 тыс. тонн осьминогов в год и стала бы первым подобным комплексом в мире.



Компания объяснила решение экологическими требованиями и затянувшимся согласованием. Проект критиковали учёные и зоозащитники — из-за условий содержания высокоинтеллектуальных животных.