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28 июля 2026, 12:45

В Испании отменили строительство первой промышленной фермы осьминогов

Компания Nueva Pescanova отозвала заявку на строительство фермы в порту Лас-Пальмас на Канарах, которая бы производила 3 тыс. тонн осьминогов в год и стала бы первым подобным комплексом в мире. 

Компания объяснила решение экологическими требованиями и затянувшимся согласованием. Проект критиковали учёные и зоозащитники — из-за условий содержания высокоинтеллектуальных животных.


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