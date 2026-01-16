Сирия и Турция создают судостроительный завод в порту Тартус

16 января 2026, 16:45

Генеральное управление портов и таможни Сирии подписало соглашение с турецкой компанией KUZEY STAR SHIPYARD о создании интегрированного судостроительного завода в порту Тартус по модели "строительство-эксплуатация-передача" (BOT).

Компания обязуется вложить не менее $190 млн в течение пяти лет для оснащения доков, производственных объектов и складов. Завод будет выполнять строительство, ремонт и техническое обслуживание судов, включая государственные и военно-морские суда, с льготой 20% на стоимость работ до уплаты налогов. Срок инвестирования составляет 30 лет.