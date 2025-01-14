14 января 2025, 8:45

Уже больше недели три судна РФ демонстрируют мастер-класс по морскому кружению и изучают азы хоровода в международных водах.



Все потому, что новые власти в Дамаске включили в переговоры с россиянами опцию — «подождите за порогом, пока не позовем».

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, сухогруз Sparta и два больших десантных корабля РФ «Иван Грен» и «Александр Отраковский» находятся на внешнем рейде порта Тартус.«На "Отраковском" возникли проблемы с опреснителем воды и начали протекать второй и третий баки с горючим», - сообщили в разведке.Таким образом, единственным способом эвакуации российского военного контингента из Сирии остается транспортная авиация, что объясняет большое количество вылетов с авиабазы в Хмеймиме.Не рады российским кораблям и в дружественном Москве Китае. Как сообщил глава ОПУ Андрей Ермак, сейчас три танкера с более чем 2 миллионами баррелей российской нефти плавают в водах у восточного Китая после того, как США ввели санкции.Один из кораблей, Sparta, «кружил» сначала в 5 милях от побережья, но затем Сирия создала подразделения охраны и судно отошло еще дальше в международные воды.