EcoFlow готує анонс нової серії станцій - STREAM 5000

25 июля 2026, 7:50

Більше енергетичних можливостей з новою серією EcoFlow STREAM 5000. Зустрічайте нове рішення для довготривалого автономного живлення помешкання.

Серед нових переваг STREAM 5000:5000 Вт сонячної потужності — підключення до 12 сонячних панелей, щоб покрити споживання електроенергії упродовж року;5024 Вт·год — ємність одного рішення з можливістю розширення до 90 кВт·год для усієї системи;3000 Вт — вихідна потужність для роботи з енергоємними побутовими та професійними приладами.Відтак EcoFlow встановлює новий технологічний стандарт галузі, що дозволяє максимально ефективно використовувати енергію сонця та заощаджувати на комунальних платежах.STREAM 5000 базується на довговічній батареї, що відтепер має до 10 000 циклів заряджання та гарантію роботи до 15 років.Швидкість перемикання системи у режим ДБЖ складає 0 мс. Це означає абсолютно безперервну роботу будь-яких пристроїв у разі раптового вимкнення центрального енергопостачання.Підключення зберігає свою простоту за принципом Connect & Plug In та віддалене керування через мобільний додаток на базі OASIS 3.0.Вже незабаром EcoFlow STREAM 5000 буде доступна в Україні — слідкуйте за нашою сторінкою, щоб не проґавити деталі.