28 января 2023, 22:59

Скільки часу може працювати одне відділення банку від DELTA Pro

Анонсуємо новий випуск вебінару, на якому поділимось результатами даного кейсу та розкажемо про ще більше можливостей для бізнесу з енергетичними рішеннями EcoFlow.

Головні тези до обговорення:

 тривалість роботи зарядних станцій та кількість підключених споживачів у відділенні банку;
 спосіб підключення техніки до зарядних станцій EcoFlow;
 переваги використання зарядних станцій порівняно зі звичайним генератором;
 керування з мобільного додатка: ввімкнення обладнання, управління підключеними приладами.

Зустрінемось вже 31 січня о 16:00 в онлайн форматі. Реєструйтесь і отримуйте посилання на зустріч: https://forms.gle/WNpu9cShtQMkrTbb7.
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