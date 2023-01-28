Скільки часу може працювати одне відділення банку від DELTA Pro

Анонсуємо новий випуск вебінару, на якому поділимось результатами даного кейсу та розкажемо про ще більше можливостей для бізнесу з енергетичними рішеннями EcoFlow.
Головні тези до обговорення:
тривалість роботи зарядних станцій та кількість підключених споживачів у відділенні банку;
спосіб підключення техніки до зарядних станцій EcoFlow;
переваги використання зарядних станцій порівняно зі звичайним генератором;
керування з мобільного додатка: ввімкнення обладнання, управління підключеними приладами.
Зустрінемось вже 31 січня о 16:00 в онлайн форматі. Реєструйтесь і отримуйте посилання на зустріч: https://forms.gle/WNpu9cShtQMkrTbb7.