9 сентября 2024, 8:45

МАГАТЕ наглядатиме за ключовими енергетичними підстанціями України, — Reuters

Пишуть, що агентство контролюватиме ситуацію на підстанціях, що забезпечують роботу АЕС. Перший візит моніторингової місії на один з обʼєктів відбудеться вже наступного тижня.


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