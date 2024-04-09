9 апреля 2024, 8:15

Литовський виробник крабових паличок Vici продасть бізнес у Росії, - ЗМІ

Литовська Viciunai Group, що випускає продукцію під брендом Vici, продасть свій бізнес у Росії. Компанія відома випуском крабових паличок, пишуть російські ЗМІ.


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