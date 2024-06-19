Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Четверг, 20 июня
Главная
→
Новости
19 июня 2024, 12:45
Майже 7 кг ртуті виявили в одній з квартир Львова
На Левандівській, за заявою власника помешкання, знайшли дві скляні пляшки із ртуттю.
Правоохоронці вилучили ємності, вагою 6,5 кг, та передали в управління з питань цивільного захисту для утилізації.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
7 июня 2024 г.
Під Львовом дигери знайшли невідомий 11-кілометровий тунель
30 апреля 2024 г.
У Польщі існує мапа, на якій можна відзначити місця виявлення кліщів
13 октября 2023 г.
У Польщі на пляшках вказуватимуть інформацію про депозит
2 октября 2023 г.
Проходження опалювального сезону на 95% залежить від обстрілів
18 сентября 2023 г.
В Італії знайшли найдовшого кота у світі
13 сентября 2023 г.
У Румунії знайшли нові уламки дрона після нічної атаки РФ по Одещині
1 сентября 2023 г.
Під Керчю знайшли стародавню статуетку
18 августа 2023 г.
В США знайшли 10-кілограмовий метеорит
27 апреля 2023 г.
У Польщі знайшли таємничі військові уламки
9 ноября 2022 г.
Деталі іранських безпілотників було виготовлено після вторгнення
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Железо
|
Вчера, 16:32
Новые сетевые фильтры Ritmix
Технологии
|
Вчера, 15:15
Новинки Patriot Memory на Computex 2024
Гаджеты
|
Вчера, 14:45
Новые механические клавиатуры A4Tech FS100 Neon и FS300
Гаджеты
|
Вчера, 14:15
Новый проводной телефон Ritmix RT-010
Технологии
|
Вчера, 13:45
Новое игровое кресло Bloody GC-670
Безопасность
|
Вчера, 13:15
Марк Рютте може стати новим генсеком НАТО
Безопасность
|
Вчера, 12:45
Майже 7 кг ртуті виявили в одній з квартир Львова
Безопасность
|
Вчера, 12:15
В Испании гигантские акулы-молоты нападают на туристов
Технологии
|
Вчера, 11:45
Путин может применить ядерное оружие, если проиграет — секретарь СНБО
Еще новости
Последние материалы
Обзоры
|
Позавчера, 13:30
ColorWay Powerful (CW-PB600LPA5BK-PDD) – 65Вт повербанк на 60000 мА/год
Обзоры
|
Позавчера, 12:25
Colorway CW-CHE34PDW – 3,2 кВт мережевий фільтр з портами USB до 65 Вт
Фотогалереи
|
16 июня, 22:49
В Одессе представили новый украинский дрон Stalker
Фотогалереи
|
16 июня, 22:18
Bild опубликовал фото с ремонтного завода Rheinmetall в Украине
Фотогалереи
|
13 июня, 23:38
ВС Азербайджана и Ирана провели совместные антитеррористические учения
Обзоры
|
8 июня, 16:21
ColorWay CW-VR16-01D - 3,5 кВт реле для захисту побутової техніки
Фотогалереи
|
4 июня, 23:07
В Кыргызстане нашли останки мамонта
Фотогалереи
|
30 мая, 22:46
В США открыт завод по производству деталей снарядов 155 мм
Обзоры
|
29 мая, 8:45
Электромобиль SU7 от Xiaomi покоряет рынок
Популярные новости
Железо
|
17 июня, 11:25
Чим вбудований холодильник кращий від стаціонарного
1.00
Железо
|
Вчера, 16:32
Новые сетевые фильтры Ritmix
0.00
Технологии
|
Вчера, 15:15
Новинки Patriot Memory на Computex 2024
0.00
Гаджеты
|
Вчера, 14:45
Новые механические клавиатуры A4Tech FS100 Neon и FS300
0.00
Гаджеты
|
Вчера, 14:15
Новый проводной телефон Ritmix RT-010
0.00
Технологии
|
Вчера, 13:45
Новое игровое кресло Bloody GC-670
0.00
Безопасность
|
Вчера, 13:15
Марк Рютте може стати новим генсеком НАТО
0.00
Безопасность
|
Вчера, 12:45
Майже 7 кг ртуті виявили в одній з квартир Львова
0.00
Безопасность
|
Вчера, 12:15
В Испании гигантские акулы-молоты нападают на туристов
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua