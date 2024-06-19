Майже 7 кг ртуті виявили в одній з квартир Львова

19 июня 2024, 12:45

На Левандівській, за заявою власника помешкання, знайшли дві скляні пляшки із ртуттю.

Правоохоронці вилучили ємності, вагою 6,5 кг, та передали в управління з питань цивільного захисту для утилізації.