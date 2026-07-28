Lenovo стала партнером-засновником Esports World Cup 2026

28 июля 2026, 14:45

Фонд Esports Foundation (EF) та компанія Lenovo сьогодні оголосили про розширення партнерства, у межах якого Lenovo стає глобальним партнером Esports World Cup 2026 (EWC) та забезпечить проведення найбільшого у світі кіберспортивного турніру своїми високопродуктивними ігровими пристроями серії Legion.



Esports World Cup 2026 вперше відбудеться у Парижі та збере понад 2 000 гравців, 200 кіберспортивних команд і вболівальників із понад 100 країн у період із 6 липня до 23 серпня. У міру того як EWC виходить на міжнародну арену, компанія Lenovo приєднується до партнерів-засновників заходу, надаючи свої новітні настільні ПК та монітори серії Legion для використання на змагальних аренах, тренувальних майданчиках, трансляційних студіях та фестивальних майданчиках протягом семи тижнів проведення заходу.

Від змагальних арен і трансляційних студій до зон для гравців та інтерактивних просторів для вболівальників — обладнання Legion забезпечуватиме роботу ключових елементів EWC 2026, підтримуючи максимальну продуктивність під час одного з найбільших кіберспортивних турнірів світу. Учасники EWC 2026 змагатимуться на настільних ПК Legion Tower 7i та Tower 5i. Цього року спортсмени також використовуватимуть монітори Legion у боротьбі за найвищі місця на п’єдесталі.



Це партнерство вже стало джерелом значних апаратних інновацій Lenovo — концепту Legion Pro Rollable, 16-дюймового екрану з технологією Lenovo PureSight OLED, що згортається, який було представлено на початку цього року на виставці CES 2026. Концепт цього ігрового ноутбука створений для кіберспортсменів, яким потрібен один портативний пристрій для підготовки до змагань найвищого рівня в різних країнах світу. Його дисплей може збільшуватися з 16 до 21,5 або 24 дюймів. Відвідувачі Esports World Cup зможуть протестувати Legion Pro Rollable на стенді Legion.



Бренд Legion буде представлений у трансляціях Esports World Cup 2026 та на всіх основних локаціях заходу, зокрема на сцені Legion Gauntlet і в спеціальних фестивальних зонах, де для відвідувачів будуть доступні ноутбуки, планшети та периферійні пристрої Legion. Вболівальники матимуть можливість виграти пристрої Legion, беручи участь у конкурсах на майданчику заходу, а ексклюзивний контент, що транслюватиметься на каналах Legion під час EWC 2026, дозволить ближче познайомитися з гравцями, їхніми ігровими конфігураціями та обладнанням, що використовується під час турніру.



Як партнер-засновник Esports World Cup 2026 Lenovo також відіграватиме важливу роль у цьогорічній глобальній кампанії, з'являючись у креативних матеріалах, трансляціях і контенті для вболівальників як напередодні турніру, так і протягом його проведення.



Це партнерство стало продовженням дебютної участі компанії Lenovo на EWC 2025, де понад 2 000 пристроїв Legion використовувалися в рамках турнірних заходів, трансляційних студій, зон для креаторів та фестивальних заходів. Бренд Legion був представлений у всіх 24 ігрових дисциплінах та супроводжував міжнародні трансляції протягом семи тижнів, охопивши 750 мільйонів людей у різних регіонах світу та різними мовами.



Esports World Cup 2026 проходитиме в Парижі з 6 липня по 23 серпня. На нього з’їдуться понад 2 000 гравців та 200 клубів із понад 100 країн, щоб позмагатися у 24 ігрових дисциплінах та 25 турнірах за частку рекордного призового фонду, що перевищує 75 мільйонів доларів США.