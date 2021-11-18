Lenovo расширяет партнерство бренда Legion с Apex Legends

18 ноября 2021, 12:15

Компания Lenovo совместно с американским разработчиком компьютерных игр Respawn Entertainment объявили о расширении сотрудничества.

Lenovo Legion продолжит обеспечивать революционные возможности для участников соревнований Apex Legends Global Series esports. В планах компаний — вывести официальное партнерство по игровому оборудованию на новый уровень. Второй год подряд лучшие звезды киберспорта сразятся на более чем 400 высокопроизводительных и стильных игровых устройствах Lenovo Legion в плей-офф турнира ALGS. За время сотрудничества игра Apex Legends стала еще более масштабной: игроки из более чем 80 стран могут принять участие в соревновании с общим призовым фондом в размере $5 млн.

“Популярность киберспорта стремительно растет. Он становится все более инклюзивным, благодаря чему еще больше игроков объединяются в команды. По данным исследования, внедрение инклюзии помогло увеличить количество поклонников по всему миру до 474 миллионов зрителей. Поскольку все внимание приковано к этой конкурентной индустрии, она превратилась в устойчивый культурный феномен без границ, — сказала Эмили Кетчен (Emily Ketchen), CMO и вице-президент подразделения Intelligent Devices Group компании Lenovo. — В будущем киберспортивные соревнования будут оснащены самыми продуктивными игровыми устройствами, обеспечивающими увлекательный игровой опыт, как, например, наша премиальная линейка Lenovo Legion. Она создана, чтобы оттачивать навыки игроков и приводить их к новым победам. Именно поэтому компания Lenovo рада снова стать официальным поставщиком ПК и мониторов для Apex Legends Global Series”.

Помимо признания бренда, в рамках партнерства компания получит отзывы от профессионалов, играющих на устройствах Lenovo Legion в стрессовых условиях. Эти данные будут объединены с данными и исследованиями, собранными от инфлюэнсеров и игрового сообщества Lenovo Legion. Их передадут инженерам, дизайнерам и UX-командам (user experience teams) Lenovo, чтобы помочь создать более совершенные высокопроизводительные устройства нового поколения.

Lenovo Legion T730 в форм-факторе Tower — устройство с производительным процессором Intel Core i7 и сверхмощным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2070, которые эффективно предотвращают перегревание с помощью технологии Lenovo Coldfront 2.0 с жидкостным охлаждением. Игровой монитор Lenovo Legion Y25g-30 в тандеме с внешним дисплеем с частотой обновления 360 Гц во время игрового процесса, что является самым высоким показателем в мире компьютерного спорта1, обеспечивает практически мгновенный отклик в разгар битвы.

Благодаря технологиям NVIDIA G-SYNC и NVIDIA Reflex монитор предотвращает зависание картинки и размытие во время движения. Также инновации от NVIDIA обеспечивают четкое изображение и детализацию во время игры, когда победа или поражение могут зависеть от миллисекунды.

В этом году сезон соревнований начался 16 октября в онлайн-режиме с первой серии турнира Pro League, которая завершится финальной серией чемпионата в режиме офлайн в июле 2022 года. Ожидается, что партнерство Lenovo и Respawn Entertainment продлится до июля следующего года.