В геймплейном трейлере сезона "Побег" представили новую карту Apex Legends

26 октября 2021, 13:15

Как и было обещано, 25 октября издательство Electronic Arts и разработчики из Respawn Entertainment представили геймплейный трейлер сезона «Побег» для своего условно-бесплатного мультиплеерного шутера Apex Legends.

Ранее стало известно, что с началом «Побега» в Apex Legends появится новая легенда — смотрительница арен Эш, — пистолет-пулемёт C.A.R., боевой пропуск и рейтинговый сезон, а также карта на тропическом острове.



Как выяснилось из обнародованного ролика, локация получила название «Место бури». Сообщается, что, несмотря на райский вид, остров таит множество опасностей, включая диких ищеек, ядовитых пауков и сильные бури.



Что касается самого геймплейного трейлера «Побега», то он длится чуть меньше двух с половиной минут и демонстрирует особенности «Места бури» и предстоящего сезона в целом.



Apex Legends доступна на PC (Steam, Origin), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а на PS5, Xbox Series X и S пока работает по обратной совместимости. Запуск «Побега» ожидается 2 ноября текущего года.

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