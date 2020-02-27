Смартфон vivo APEX 2020 презентуют 28 февраля

27 февраля 2020, 12:45

План vivo представить свой третий концептуальный смартфон APEX был сорван отменой самой большой выставки в мобильной индустрии – Mobile World Congress, но все же мы сможем узнать подробную информацию о смартфоне уже на этой неделе.

Уже в эту пятницу, 28 февраля, будет предоставлена вся информация о новом концептуальном смартфоне APEX 2020.

Серия APEX от vivo является демонстрацией технологического новаторства в последние годы. Новый смартфон APEX безусловно впишется в эту волну.

Предыдущие телефоны APEX получали ряд уникальных технологий, которые выделяли их на общем фоне. Модели никогда не выпускались сами по себе, и смартфон точно дает представление о том, как vivo видит реализацию новейших технологий в ближайшем будущем.

Например, первый vivo APEX, который компания выпустила в 2018 году, представил миру выезжающую селфи-камеру, имел безрамочный дисплей и подэкранный сканер отпечатка пальцев на половину дисплея.

А прошлогодняя модель намекнула на корпус без физических кнопок NEX 3 и могла похвастаться сканером почти по всей площади экрана и отсутствием портов на корпусе.

Больше про новинку vivo APEX 2020 вы узнаете в пятницу, следите за нашими новостями.