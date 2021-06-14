S.T.A.L.K.E.R. 2 получила подзаголовок "Сердце Чернобыля" и точную дату выхода

14 июня 2021, 9:45

Издательство Microsoft и студия-разработчик GSC Game World в рамках трансляции Xbox & Bethesda Games Showcase представили геймплейный трейлер своего постапокалиптического шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 и анонсировали дату его выхода.

Как стало известно, S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет с подзаголовком «Сердце Чернобыля» (Heart of Chernobyl). Произойдёт это относительно скоро — 28 апреля 2022 года. На запуске игра будет доступна на PC, Xbox Series X и S.



Сообщается, что с сегодняшнего дня в Xbox Store начнутся предварительные заказы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Каждый покупатель получит раскраску ранней пташки для оружия и одежды, а также дополнительные мелодии для привала.



Анонс подзаголовка и даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики сопроводили продолжительным (хронометраж ролика составляет больше 5 минут) трейлером с демонстрацией игрового процесса.



В S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают разветвлённый сюжет со «множеством разных концовок» и «непростыми решениями», контента на «сотни часов» и «очень продолжительный» основной сюжет.

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