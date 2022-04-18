S.T.A.L.K.E.R. собрала $800 тысяч для Украины

18 апреля 2022, 13:15

Украинская компания GSC Game World (разработчик S.T.A.L.K.E.R.) в поддержку Украины провела благотворительную распродажу игр.

«Вместе с вами нам удалось собрать более 800 000 долларов. Все средства после вычета налогов и комиссии магазинов будут переданы в благотворительный фонд «Вернись живым». Благодаря этой распродаже — стало больше казаков на Сечи, сталкеров в Зоне, а украинский народ приобрел новых друзей, готовых прийти ему на помощь.Деньги были собраны во время благотворительной распродажи игр компании. Все средства после вычета налогов и комиссии магазинов передадут благотворительному фонду «Вернись живым», который помогает украинским военным.