В Україні стартували продажі флагманського ноутбука Lenovo Legion 9

2 января 2026, 13:45

Компанія Lenovo оголосила про старт продажів в Україні нового покоління ігрових ноутбуків — Lenovo Legion 9.

Флагманський ігровий ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10 поєднує рекордну продуктивність, інноваційні AI-можливості та передову систему охолодження Legion Coldfront для професійного геймінгу та творчих завдань.

Вартість стартує від 215 999 грн.



Пристрій орієнтований на геймдевелоперів, 3D-художників, спеціалістів з візуальних ефектів і всіх, хто працює з важкими графічними та AI-навантаженнями.



Потужність забезпечується новітнім процесором Intel Core Ultra 9 275HX з 24 ядрами та максимальною частотою до 5,4 ГГц. Важливою особливістю є вбудований нейронний процесор AI Boost із продуктивністю до 13 TOPS – він бере на себе задачі, пов’язані зі штучним інтелектом, оптимізуючи роботу системи та прискорюючи обробку складних сцен і даних. Процесор у Legion 9 сам «розуміє», куди спрямувати потужність – на рендер, AI чи багатозадачність.



Legion 9 має 4 слоти DDR5, що дозволяє розширити ОЗП до 192 ГБ – рідкісна конфігурація навіть серед мобільних робочих станцій. Для даних передбачений SSD M.2 на 2 ТБ, орієнтований на високі швидкості читання/запису, що критично для великих проєктів і пайплайнів.



За графіку відповідає NVIDIA GeForce RTX 5090 з 24 ГБ GDDR7 – одна з найновіших мобільних відеокарт покоління Blackwell. Орієнтована не лише на ігри, а й на професійну роботу з 3D-графікою, рендерингом та AI. Вона підтримує повне трасування променів і технологію DLSS 4 на базі штучного інтелекту, що дозволяє отримувати вищу продуктивність без втрати якості зображення. Це забезпечує комфортну роботу з real-time рендерингом, Unreal Engine, Blender, Houdini та складними сценами без затримок.

Пристрій пропонує 18-дюймовий WQUXGA (3840×2400) IPS-екран з HDR 400 і сертифікацією Low Blue Light. Дисплей Lenovo PureSight розроблений як професійне рішення для розробників AAA ігор, VFX-художників та експертів із 3D-графіки. Завдяки інтеграції Lenovo 3D Studio пристрій забезпечує високу якість візуалізації 2D- та 3D-контенту, підтримуючи ефекти глибини й паралакса в реальному часі. Екран із коефіцієнтом активної площі 93,1% гарантує максимальну корисну площу, а опціональна технологія 3D Display дозволяє переглядати об'ємні зображення без використання спеціальних окулярів.Щоб утримувати такі компоненти в стабільному режимі, Lenovo використала Legion Coldfront: Vapor з системою випарної камери, розраховану на максимальне навантаження без тротлінгу. Корпус із кованого карбону та алюмінію також підтримує ефективне тепловідведення та дарує пристрою ефектний вигляд.За сукупністю CPU, GPU, памʼяті й охолодження Lenovo Legion 9 максимально наближається до рівня десктопа. Тому він ідеальна альтернатива потужному настільному ПК для тих, кому важлива максимальна продуктивність у форматі ноутбука.