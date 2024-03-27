Lenovo представила на українському ринку Legion 5i 9-го покоління

27 марта 2024, 9:45

Компанія Lenovo представила на українському ринку новий 16-дюймовий ігровий ноутбук Lenovo Legion 5i.



Новинка оснащена найсучаснішими процесорами до Intel Core i9 14-го покоління та графікою до NVIDIA GeForce RTX 4070 для максимальної продуктивності в іграх та роботи зі STEM-застосунками. Модель отримала технологію Lenovo AI Engine+ з ШІ-чіпом LA1 та інноваційну систему охолодження Legion ColdFront Hyper, що усуває перегрів і шум. Якісне зображення забезпечує дисплей Lenovo PureSight Gaming, а покращує загальний досвід клавіатура TrueStrike із 4-зонним RGB-підсвічуванням Legion Spectrum — і все це у витонченому портативному корпусі.



Lenovo Legion 5i забезпечує нові можливості завдяки потужній апаратній начинці — до новітніх процесорів Intel Core i9 14900HX та відеокарти до NVIDIA GeForce RTX 4070. Центральний процесор має нову оптимізовану гібридну архітектуру та провідні в галузі технології, що допоможе досягти нових вершин у вимогливих AAA-іграх.

У новій моделі широко впроваджено технології, що працюють на базі ШІ. Зокрема графічний процесор підтримує технологію масштабування NVIDIA RTX, що підвищує частоту кадрів, а технологія Max-Q оптимізує ефективність роботи та енергоспоживання пристрою. Додатковий стрибок у продуктивності забезпечує технологія DLSS 3, яка використовує алгоритми ШІ, завдяки чому можна створювати реалістичні віртуальні світи з трасуванням променів.



Lenovo Legion 5i отримав оперативну пам’ять DDR5 до 64 ГБ з частотою 5600 МГц, яку можна розширити за допомогою двох слотів SO-DIMM. Така архітектура збільшує можливості модернізації та робить Legion 5i надійним рішенням для різних сценаріїв використання. Твердотільний накопичувач M.2 2280 PCIe 4-го покоління об'ємом до 1 ТБ дозволить користувачам зберігати на пристрої всі свої улюблені ігри.



У новому Lenovo Legion 5i втілена інноваційна система охолодження Legion ColdFront Hyper, яка встановлює новий стандарт теплового дизайну ігрових ПК. Конструкція складається з двох вентиляторів, що обертаються в протилежних напрямках, та спеціальної гіперкамери, яка спрямовує холодне повітря всередину та виводить гаряче повітря через задні вентиляційні отвори. Таке рішення забезпечує на 25 Вт більше потужності в екстремальному режимі, знижує температуру на 2°C і зменшує рівень шуму на 2 дБ.

Навантаження на центральний та графічний процесор оптимізує технологія Lenovo AI Engine+ на базі ШІ-чіпа LA1. Увімкнувши в один клік режим балансу, ШІ проведе моніторинг системи в реальному часі та зможе підібрати оптимальні налаштування для комфортної гри.



Справжнє занурення в гру забезпечує дисплей PureSight Gaming із діагоналлю 16 дюймів, співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю WQXGA (2560x1600 пікселів). Частота оновлення сягає до 240 Гц з підтримкою технології G-SYNC® від NVIDIA, що не допускає тротлінгу, забезпечує плавну та швидку зміну кадрів. Спеціально створений для гравців дисплей охоплює 100% колірного простору sRGB, а з яскравістю у 500 ніт та сертифікацією VESA DisplayHDR 400 користувач отримає чітку картинку навіть у сильно освітлених приміщеннях. Крім того, калібрування X-Rite гарантує широкий діапазон та точність кольорів, що ще більше занурить в ігри та творчість.



Розробники компанії Lenovo вмістили геймерські потужності у портативний алюмінієвий корпус вагою 2,3 кг у сірому кольорі (Luna Grey). На кнопці живлення встановлений чотириколірний індикатор, який позначає режими роботи вентиляторів, також доступні три порти USB 3.2 Type-A, два USB-C з підтримкою DP 1.4 і потужністю 140 Вт, HDMI 2.1, зчитувач 3-в-1 Micro SD та 3,5-мм аудіорознім для підключення гарнітури.

Lenovo Legion 5i оснащений повнорозмірною клавіатурою TrueStrike, яка має хід клавіш у 1,5-мм, 100% захисту від гостингу, біле та настроюване RGB-підсвічування Legion Spectrum, що забезпечить гравцям швидкий відгук та тактильну віддачу. Тривалу роботу забезпечує потужний акумулятор ємністю 80 Вт-год з підтримкою швидкої зарядки, ноутбук досягає 30% ємності акамулятора всього за 10 хвилин та 70% за 30 хвилин, що чудово підійде для користування поза домом.



Новинка Lenovo Legion 5i доступна в Україні за ціною від 79 999 грн.



Технічні характеристики Lenovo Legion 5i



Процесор: до Intel Core i9-14900HX 14-го покоління

Операційна система: до Windows 11 Pro

Дисплей: 16", WQXGA (2560 x 1600), 240 Гц, 500 ніт, 100% sRGB, Dolby Vision, HDR 400, G-Sync, заводське калібрування кольору X-Rite

Графіка: до NVIDIA GeForce RTX 4070, 8 ГБ GDDR6 (115 Вт) 2175 МГц Boost Clock

Оперативна пам'ять: до 64 ГБ, 5600 МГц, DDR5, 2 x SO-DIMM

Накопичувач: 1 ТБ M.2 2280 PCIe SSD (Gen4)

Аудіосистема: 2 x 2 Вт динаміки Nahimic Audio

Порти: USB Type-C (USB 3.2 Gen2 + DisplayPort 1.4, 140 Вт Power Delivery), USB Type-C 3.2 Gen 2 + DisplayPort 1.4, USB Type-A 3.2 Gen 1 (5V2A), 3,5-мм аудіорознім, 2 x USB Type-A 3.2 Gen 1, зчитувач 3-в-1 MicroSD-карт, електронний затвор eShutter, Ethernet RJ45, HDMI 2.1, порт живлення

Мережа: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

Габарити: 359.7 мм x 262.3 мм x 19.7 мм

Вага: 2.3 кг

Колір: Сірий (Luna Grey)