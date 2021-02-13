Впечатляющий игровой опыт с Lenovo Legion уже в Украине

13 февраля 2021, 11:45

Компания Lenovo презентовала новые ноутбуки игрового бренда – Lenovo Legion 5 и 5i1, которые заменят прошлое поколение лэптопов Legion Y540.

Устройства усовершенствованы в соответствии с потребностями пользователей для полного погружения в игровой процесс. Сдержанный дизайн бизнес-устройства не выдаст тайны владельца-геймера. Ноутбуки обладают высокой производительностью, поэтому станут надежными помощниками и для работы. “Под капотом” новинок последние версии мобильных процессоров Intel Core серии Н 10-го поколения или AMD Ryzen серии 4000 Н и широкий выбор конфигураций видеокарт NVIDIA GeForce. Улучшенная система охлаждения Legion Coldfront 2.0, поддержка технологий Q-Control 3.0 и Rapid Charge Pro2 обеспечат совершенно новый игровой опыт.

Компания Lenovo создает устройства, чтобы полностью удовлетворять потребности пользователей. Фанатам компьютерных игр доступен широкий выбор конфигураций Lenovo Legion 5 и 5i. Топовые новинки оборудованы новейшими мобильными процессорами от Intel и AMD и с коробки доступны на базе операционной системы Windows 10 Home или Windows 10 Pro (в зависимости от конфигурации). Восьмиядерный Intel Core i7 10-го поколения серии Н с максимальной тактовой частотой до 5.0 ГГц “потянет” даже самые требовательные игры на максимальных настройках. Не будут скучать и фанаты AMD, топовый AMD Ryzen 7 4800H (в максимальной конфигурации) “разгоняется” до 4.2 ГГц и позволяет без проблем стримить и играть в ААА-игры.

Новинки оснащены графическими процессорами NVIDIA GeForce. В максимальной конфигурации геймерские лэптопы получили дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060. Она обеспечивает высокую производительность и трассировку лучей в реальном времени. По душе VR-игры? Видеокарта поддерживает технологии виртуальной реальности, поэтому фанаты VR-миров будут в восторге. Пользователи также могут выбрать конфигурацию с видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1650, GTX 1650 Ti или GTX 1660 Ti.

Отдельные модели Lenovo Legion 5 и 5i получили поддержку новой технологии Advanced Optimus3 от NVIDIA. Анализируя показатели видеокарты, технология может “определить”, какой из графических процессоров стоит использовать для текущей нагрузки. В зависимости от задачи, которую выполняет пользователь: стримит, играет или работает, Advanced Optimus3 “самостоятельно” переключается между интегрированной и дискретной видеокартами. Это позволяет увеличить срок службы аккумулятора и достичь максимальной кадровой частоты без дополнительных настроек.В обновленной системе Legion Coldfront 2.0 воздух охлаждается и рассеивается с помощью двухканального теплового механизма из 67 лопастей вентиляторов и труб с жидкокристаллическим полимерным покрытием. Эти технологии вместе с тепловыми датчиками “предугадывают” возможные нагревания и охлаждают ключевые компоненты системы для более тихих и длительных кибербаталий.

С помощью комбинации клавиш Fn+Q пользователь может запустить Lenovo Q-Control 3.0 и вручную выбрать режим работы вентиляторов: Тихий (Quiet), Сбалансированный (Balance) или Производительный (Performance). Вот-вот начнется бой? Достаточно выбрать режим высокой производительности, чтобы увеличить кадровую частоту и повысить напряжение питания процессора. Время смотреть стримы? С этим справится тихий режим, который поможет снизить шум вентиляторов и не так быстро разряжать аккумулятор. Не хочется тратить время на переключение режимов? При выборе сбалансированного режима, система будет автоматически подстраиваться под открытые программы.

Новая клавиатура Legion TrueStrike – воплощение многих лет инновационных разработок компании для точных ударов и четких движений пользователя во время игр. TrueStrike оснащена более мягкой посадкой переключателей с расстоянием хода клавиш 1,5 мм и технологией, на 100% нейтрализующей случайные нажатия. Для удобства инженеры обновили раскладку и теперь на клавиатуре выделены медиа-клавиши, цифровой блок, большие клавиши со стрелками и сенсорная панель. Кроме того, пользователь может настроить индивидуальную зональную RGB-подсветку для отдельных зон или "поиграть" с цветами каждой отдельной клавиши. Заранее настроенные режимы легко менять в зависимости от сценария использования: работа в Excel или игра в шутеры.



Новые ноутбуки Lenovo Legion 5 и 5i доступны пользователям в двух размерах: 15,6 или 17,3 дюймов. Модели с диагональю 15,6 дюймов получили антибликовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), яркостью до 500 нит и частотой обновления до 240 Гц (в максимальной конфигурации). Устройства с диагональю 17,3 дюймов также оборудованы матрицей IPS с разрешением Full HD. В максимальной конфигурации 17,3-дюймовая модель получила яркость до 300 нит и частоту обновления экрана до 144 Гц для плавной передачи изображения.

Во время прохождения важной миссии пользователь всегда с головой погружается в процесс. Наслаждаться каждым элементом игры позволит поддержка расширенного динамического диапазона DisplayHDR 400 в сочетании с технологией Dolby Vision. Насыщенные и яркие цвета обеспечивают 100% покрытие цветового пространства sRGB (в максимальной конфигурации). Хочется поиграть на большом экране? К ноутбуку можно легко подключить до трех внешних дисплеев с максимальным разрешением 4К (4096x2160 пикселей через HDMI или 3840x2160 пикселей через USB Type-C). Услышать шаги противника или шепот тиммейта – не проблема. Аудиосистема Dolby Atmos® сертифицирована для гейминга, поэтому никто не сможет пройти мимо незамеченным.

Все модели, независимо от диагонали и процессора, оснащены памятью DDR4 до 16 Гб. Опционально пользователи могут выбрать комбинацию из SSD-накопителя до 512 Гб и HDD-диска емкостью до 1 Tб.

Корпус ноутбука выполнен в черном цвете (Phantom black) из комбинации поликарбоната и прочного пластика, обеспечивающей долговечность и термостойкость ПК. Вес устройства позволяет брать его с собой на выездные соревнования – всего от 2,46 кг (в зависимости от конфигурации). Новинки работают до 8 часов автономно4, а быстро подзарядиться поможет технология Rapid Charge Pro2 – до 50% за полчаса. Онлайн-игры и стримы не будут прерываться из-за плохого подключения. Новинки Lenovo Legion 5i и 5 поддерживают последний стандарт беспроводной связи Wi-Fi 65. Лэптопы оборудованы необходимым набором портов, включая USB Type-C, порт для проводного интернета, наушников и подключения периферийных устройств.

Топовые Lenovo Legion 5 и 5i доступны для покупки по цене от 27 999 грн.



Процессор: Intel Core i7-10750H (в максимальной конфигурации) или AMD Ryzen 7 4800H (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Home или Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации)

Дисплей: 15,6 дюймов, IPS, FHD (1920x1080), 500 нит с антибликовым покрытием (в максимальной конфигурации) или 17,3 дюймов IPS, FHD (1920x1080), 300 нит с антибликовым покрытием (в максимальной конфигурации)

Графика: NVIDIA GeForce RTX 2060 (в максимальной конфигурации)

Оперативная память: до 16 ГБ DDR4

Накопитель: до 512 ГБ SSD + 1 ТБ HDD (в максимальной конфигурации)

Аудиосистема: Dolby Atmos®, 2 динамика Harman Kardon® по 2 Вт

Порты: 4 x USB 3.2 Gen 1 (в т. ч. один Always On), USB 3.2 Type-C Gen 2/Thunderbolt 3

(с функцией зарядки и DisplayPort), HDMI 2.0b, Ethernet, combo jack 3.5mm (audio/microphone), замок безопасности

Батарея: 80 Вт/ч, с технологией Rapid Charge Pro

Сети: WiFi 802.11 ax, Bluetooth 5.0

Габариты: для 15,6’’ 363.06 мм x 259.61 мм x 23.57-26.1 мм

для 17,3‘’ 398.6 мм x 290 мм x 24.6-26.2 мм

Вес: от 2,46 кг

Цвет: черный (Phantom black)